डिजिटल डेस्क, श्योपुर। जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों के संरक्षण का अभियान अब महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है। अफ्रीका से लाकर बसाए गए चीतों के संरक्षण के बाद अब मध्य प्रदेश वन विभाग की रणनीति का केंद्र उनकी बढ़ती आबादी का प्रबंधन है।

दरअसल, वर्ष 2027 के अंत तक भारत में चीतों की संख्या 80 पार पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के साथ अब उनके अनुकूल रहवास, भोजन और सुरक्षित वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब प्रत्येक चीते की व्यक्तिगत देखरेख की जगह पूरी आबादी पर फोकस किया जाएगा।

देश में 62 चीते, 44 का जन्म भारत में देश में चीतों की कुल संख्या 62 हो चुकी है। कूनो में 56, गांधी सागर अभयारण्य में चार और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीते मौजूद हैं। 62 में से 44 चीतों का जन्म भारतीय जमीन पर हुआ है। इससे साबित होता है कि देश में चीतों की नई पीढ़ी तैयार होने लगी है। ऐसे में, अब वन विभाग का जोर इन्हें प्राकृतिक रूप से पलने-बढ़ने देने पर है।