दीपक दंडौतिया, श्योपुर। जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में 20 नवंबर को जन्म लेने वाले मादा चीता केओएमजी-3 के चारों शावकों को हिंसक जानवरों के बीच जीवित रहना सीखना होगा। यह प्रकृति का नियम है और उनके सामने जिंदगी की पहली व सबसे कठिन चुनौती है।

शावकों को बाड़े में सुरक्षित ढंगे से बड़ा करने के बजाय प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होने देने की रणनीति अपनाई गई है। यदि ये शावक शुरुआती पांच-छह महीने की चुनौतियां पार कर लेते हैं तो कूनो में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली चीतों की पीढ़ी तैयार करने की दिशा में यह उपलब्धि होगी।

मां भी प्राकृतिक माहौल में ढलकर बनी उम्मीद इन्हें जन्म देने वाली मादा चीता बोत्सवाना से लाई गई है। वह चार महीने से खुले जंगल में रह रही थी। इस दौरान उसका भारतीय परिस्थितियों में ढलना और फिर प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन करना प्रोजेक्ट चीता के लिए उपलब्धि है। प्रसव के कुछ समय बाद मां को शिकार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है।

कूनो में तेंदुओं की भरमार कूनो में तेंदुओं की संख्या अच्छी खासी है। वे शावकों के लिए खतरा बन सकते हैं। वन विभाग की टीमें निश्चित दूरी बनाकर मां और शावकों पर नजर रख रही हैं, ताकि निगरानी के कारण मादा चीता के व्यवहार में बदलाव न आए और वह शावकों को लेकर असुरक्षित महसूस न करे। प्राकृतिक शिकारी जीवों से शावकों को पूरी तरह अलग रखना इस प्रयोग का उद्देश्य नहीं है।