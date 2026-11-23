डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने सोमवार को पन्ना में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए उद्यान विभाग के सहायक संचालक प्रदीप श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रवि खरे को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई आरोपी के शासकीय आवास एफ-3, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जिला पन्ना में की गई।

फरियादी दंपती ने लिया था कर्ज प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक भागवत साहू पिता दयाशंकर साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम मनकी तहसील पवई जिला पन्ना ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत ऑयल मिल स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पन्ना से 5 लाख 94 हजार रुपये का ऋण लिया था। वहीं उनकी पत्नी श्रीमती गेंदा बाई साहू ने आटा एवं ऑयल मिल के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा पवई से 6 लाख 30 हजार रुपये का ऋण लिया था।