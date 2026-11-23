डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये के कथित फर्जी भुगतान का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है कि अलग-अलग फर्मों के नाम से पेश किए गए सैकड़ों बिल एक ही व्यक्ति की लिखावट में तैयार किए गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शिकायत पर हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शासन से जांच में सामने आए तथ्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

सरपंच व पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल यह जनहित याचिका शाहनगर के पूर्व सरपंच राधेश्याम बृजपुरिया और किसान प्रताप सिंह तोमर की ओर से दायर की गई है। याचिका में वर्तमान सरपंच मनोज कुमार जैन और पंचायत सचिव कुलभूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों में कुछ ऐसी फर्मों के नाम शामिल हैं, जिनका पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारियों के परिवार से संबंध बताया जा रहा है। इनमें आलोक ट्रेडर्स को सरपंच के भाई और कन्नौर ट्रेडर्स को पंचायत सचिव के साले से जुड़ा बताया गया है।