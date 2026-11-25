डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। जिले के ठेमी थाना क्षेत्र के ग्राम मुराच में पुरानी रंजिश ने मंगलवार शाम खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि पिता के उकसाने पर बेटे ने 48 वर्षीय लक्ष्मण पटेल को ट्रैक्टर से कुचल दिया। आरोपी ने एक बार टक्कर मारने के बाद दोबारा और तीसरी बार भी ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पिता-पुत्र दोनों फरार हैं। घटना से गांव में दहशत फैल गई।

पंचर दुकान से निकले, रास्ते में ट्रैक्टर से कुचला जानकारी के मुताबिक, ग्राम मुराच निवासी लक्ष्मण पोहप सिंह पटेल बस स्टैंड के पास रानी अवंतीबाई चौराहे पर अपनी पंचर की दुकान चलाते थे। मंगलवार शाम वह दुकान पर पहुंचे और पास की दुकान से गुटखा लेने जा रहे थे। इसी दौरान गांव का राजेंद्र पटेल ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचा और लक्ष्मण को टक्कर मार दी।

आरोप है कि मौके पर मौजूद राजेंद्र के पिता मन्नूलाल लोधी ने बेटे को लक्ष्मण पर फिर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए उकसाया। इसके बाद राजेंद्र ने लक्ष्मण को तीन बार ट्रैक्टर से कुचल दिया। शरीर और सिर में गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई।

जमीन को लेकर पुरानी रंजिश मृतक के बड़े भाई मूरत पटेल ने आरोपित परिवार पर पुरानी दुश्मनी रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपित परिवार पहले भी उनकी जमीन हड़प चुका था और अब अतिरिक्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसी रंजिश के चलते लक्ष्मण की हत्या की गई।