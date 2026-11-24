डिजिटल डेस्क, बालाघाट। महाराष्ट्र के नागपुर में पांच दिन पहले हुई करोड़ों रुपये की बड़ी लूट की वारदात के तार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से जुड़ गए हैं। नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार सुबह वारासिवनी तहसील के ग्राम डोरली में दबिश देकर खेत से नकदी से भरी तीन बोरियां बरामद की हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इनमें चार करोड़ रुपये से अधिक की रकम होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस नकदी की गिनती कर रही है।

परिचित के खेत में छिपाई थी रकम जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ग्राम डोरली पहुंची। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने एक परिचित के खेत को लूट की रकम छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। करीब चार दिन पहले वह तीन बोरियों में नकदी भरकर खेत में भूसे के ढेर के नीचे छिपा गया था।