डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बालाघाट के कटंगी-तिरोड़ी रेलवे ट्रैक पर शनिवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से दो वर्षीय बाघ शावक की मौत से बाघ कॉरिडोर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

इसी तरह सीधी में जंगल से 32 किमी रेलवे लाइन गुजरती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। यहां 17 मार्च 2022 को मालगाड़ी की टक्कर से एक बाघिन की मौत हो चुकी है। सतना से चित्रकूट तक फोरलेन निर्माण में 36 से ज्यादा स्थानों पर अंडरपास, ओवरपास या कलवर्ट बनाने का प्रस्ताव अटका हुआ है।

वहीं, सिवनी में देश के पहले इको फ्रेंडली हाईवे से वन्यजीव सुगमता से गुजर रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला कॉरिडोर नेशनल हाईवे 43 और बिलासपुर-कटनी रेलवे ट्रैक के कारण बाधित है। घुनघुटी क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानें भी इसे प्रभावित कर रही हैं।

बांधवगढ़ और सीधी के संजय धुबरी टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन और सड़कों से भी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा है। 2015 में वन विभाग और रेलवे के बीच ट्रैक के दोनों ओर फेंसिंग लगाने पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अमल नहीं हुआ। संजय टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बीच का बाघ गलियारा भी अनेक कारणों से बाधित है।

सिवनी में देश का पहला इको फ्रेंडली हाईवे पेंच-कान्हा कॉरिडोर में मोहगांव से खवासा के बीच एनएच 44 पर 29 किमी का इको फ्रेंडली फोरलेन बना है। अक्टूबर 2021 में तैयार यह हाईवे टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाला देश का पहला साउंड व लाइट प्रूफ नेशनल हाईवे है। एनएचएआई ने करीब 950 करोड़ रुपये खर्च कर इसका निर्माण किया। इसके 3.5 किलोमीटर हिस्से में 14 एनिमल अंडरपास हैं। पानी निकासी के लिए बने 58 कलवर्ट में से 18 एनिमल क्रासिंग कलवर्ट हैं।