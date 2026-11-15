बालाघाट में मालगाड़ी की चपेट में आने से बाघ शावक की मौत, रातभर दहाड़ती रही बाघिन; ग्रामीणों में दहशत

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। प्रदेश के बालाघाट जिले में रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से डेढ़ वर्षीय नर बाघ शावक की मौत हो गई। घटना के बाद उसकी मां बाघिन घटनास्थल के आसपास ही मौजूद रही और लगातार दहाड़ती रही। बाघिन की तेज दहाड़ से खरपड़िया, तिल्ली टोला और पौनिया गांव के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सुरक्षा व निगरानी बढ़ा दी।

घटना वन विकास निगम के लामता परियोजना मंडल बालाघाट के वारासिवनी परियोजना परिक्षेत्र अंतर्गत तिरोड़ी-कटंगी रेलवे ट्रैक पर हुई। खरपड़िया पंचायत के ग्राम तिल्ली टोला के पास ब्रिज नंबर 173, कक्ष क्रमांक 786 के नजदीक शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे शावक मालगाड़ी की चपेट में आ गया।

दहाड़ती रही मां बाघिन जानकारी के अनुसार, इस इलाके में एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ विचरण कर रही थी। माना जा रहा है कि हादसे में मारा गया शावक भी इसी समूह का हिस्सा था। उसकी मौत के बाद बाघिन घटनास्थल के आसपास रहकर लगातार दहाड़ती रही। रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने दहाड़ की आवाज सुनी तो वे रेलवे ट्रैक की ओर पहुंचे। वहां शावक का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला।

आसपास बाघिन की मौजूदगी के कारण ग्रामीण शव के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। तिरोड़ी थाना पुलिस और वन विकास निगम का अमला मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग कराई गई।

बाघिन की मौजूदगी से बढ़ाई गई निगरानी वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। बाघिन और उसके शेष शावकों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।