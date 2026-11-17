डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को नियमित नंबर आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही याचिका की सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कुल 13 तकनीकी खामियां बताई थीं। इनमें दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या में विसंगति, अस्पष्ट प्रतियां, तारीखों का मेल नहीं होना और आवश्यक हस्ताक्षरों की कमी जैसी आपत्तियां शामिल थीं। सरकार ने दूर की कमियां सरकार ने इन सभी कमियों को दूर कर दिया है। अब एसएलपी (सी) क्रमांक 040141/2026 आवंटित हुआ है। इसका डायरी क्रमांक 65767/2026 है। सरकार की प्राथमिकता हाई कोर्ट के नौ अक्टूबर 2026 के फैसले पर स्थगन प्राप्त करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलती है तो 27 प्रतिशत आरक्षण और 87-13 प्रतिशत के फॉर्मूले को लेकर आगे की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।