राज्यसभा चुनाव पर कानूनी घमासान: भाजपा के तीन सदस्यों को MP हाई कोर्ट की आखिरी मोहलत, जवाब नहीं दिया तो पक्ष रखने का अधिकार खत्म

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में भाजपा के तीन सदस्यों को जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका लिखित पक्ष रखने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने यह निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है।

यह चुनाव याचिका कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने दायर की है। इसमें भाजपा के राज्यसभा सदस्य महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन निरस्त किए जाने की निर्वाचन प्रक्रिया को भी अनुचित बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

महेश केवट संग तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल भी प्रतिवादी मीनाक्षी नटराजन ने अपनी याचिका में महेश केवट के अलावा उसी निर्वाचन प्रक्रिया में निर्विरोध चुने गए भाजपा के अन्य दो सदस्यों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को भी प्रतिवादी बनाया है। तीनों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था।

विवाद की शुरुआत नामांकन पत्रों की जांच के दौरान हुई थी। निर्वाचन अधिकारी ने तेलंगाना में लंबित आपराधिक शिकायत से संबंधित जानकारी नामांकन के साथ दाखिल शपथपत्र में नहीं देने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी चुनाव याचिका दायर करने की छूट नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले को मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, 12 जून को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव याचिका दाखिल कर निर्वाचन को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी थी।