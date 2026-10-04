MP में बिजली हुई महंगी! कम उत्पादन का खामियाजा उपभोक्ताओं पर, बिल में 10% तक बढ़ा बोझ

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बिजली उत्पादन कम हुआ तो उसकी भरपाई बाहर से बिजली खरीदकर की गई और इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह माह में पावर जनरेटिंग कंपनी का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) करीब 70 प्रतिशत रहा।

जानकारों के आकलन के मुताबिक यह छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के करीब 76 प्रतिशत से छह प्रतिशत कम है। एक प्रतिशत पीएलएफ की कमी से करीब 20 करोड़ यूनिट उत्पादन कम होने के अनुमान के आधार पर छह प्रतिशत कमी का मतलब करीब 120 करोड़ यूनिट कम बिजली उत्पादन है।

इस कमी की भरपाई के लिए अन्य स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है। यदि औसत लागत पांच रुपये प्रति यूनिट मान ली जाए तो 120 करोड़ यूनिट कम उत्पादन का मूल्य करीब 600 करोड़ रुपये बैठता है। वास्तविक वित्तीय असर बिजली खरीद की दर और अन्य लागतों पर निर्भर करेगा। इसका असर बिजली के बिल में ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार यानी एफपीपीएस के रूप में दिखाई दे रहा है।

मार्च में जहां एफपीपीएस माइनस 0.63 प्रतिशत था, वहीं सितंबर में यह बढ़कर 5.063 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के तहत एक अप्रैल 2026 से बिजली दरों में करीब चार प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इस तरह टैरिफ में बढ़ोतरी और एफपीपीएस (ईंधन और बिजली खरीद अधिभार) के अतिरिक्त भार को मिलाकर उपभोक्ताओं को बिजली के लिए करीब 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है।