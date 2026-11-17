डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को का एक अजीबो-गरीब बयान इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह आदिवासी समाज से यह कहते सुने जा रहे हैं कि समाज के लोग पांच-पांच बच्चे पैदा करें। वहीं खुद के दो बच्चे होने के सवाल को तब की अलग परिस्थितियां बताकर टाल गए।

उनके बयान का यह वीडियो बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर रविवार को ग्राम पंचायत दूधी के ग्राम हर्रा में आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है। जनगणना के आंकड़ों को लेकर जताई चिंता विधायक मार्को ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के आंकड़ों से जनजातीय समुदायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने अनुमान जताया कि जनगणना के बाद आदिवासी समाज की आबादी के अनुपात में और गिरावट आ सकती है।