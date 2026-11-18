डिजिटल डेस्क, मैहर। प्रदेश के मैहर जिले में सरकारी स्कूल की छात्राओं से शौचालय साफ करवाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। घुनवारा स्थित सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल में छात्राओं से महिला शौचालय की सफाई करवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर स्कूल की प्रिंसिपल लीला बाई सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में एक छात्रा वाइपर से महिला शौचालय का फर्श साफ करती दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी छात्रा ड्रम से पानी डाल रही है। कुछ अन्य छात्राएं भी वहां मौजूद नजर आ रही हैं। वीडियो बना रहे व्यक्ति ने मौके पर प्रिंसिपल से छात्राओं से सफाई करवाने को लेकर सवाल किया।

पहले किया इन्कार, फिर सफाई में कही यह बात वीडियो में सवाल किए जाने पर प्रिंसिपल ने शुरुआत में छात्राओं से शौचालय साफ करवाने की बात से इन्कार किया। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि छात्राएं केवल शौचालय में पानी डाल रही थीं। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कराई।