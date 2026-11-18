डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर बुधवार शाम एक फूड स्टाल में अचानक आग लग गई। पार्सल विभाग के पास कटनी छोर पर स्थित स्टाल से उठी लपटों और काले धुएं ने यात्रियों में दहशत फैला दी। आग इतनी तेजी से फैली कि प्लेटफार्म के शेड तक इसकी चपेट में आ गया। घटना में फूड स्टाल का सामान जल गया, वहीं आसपास रखे कुछ पार्सल भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है।

घटना बुधवार शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। फूड स्टाल से उठी चिंगारी देखते ही देखते आग में बदल गई और ऊंची लपटें उठने लगीं। धुआं फैलते ही प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए घटनास्थल से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।