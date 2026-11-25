डिजिटल डेस्क, सतना। सतना रेलवे स्टेशन पर बुधवार को महानगरी एक्सप्रेस के यात्रियों को तकनीकी खराबी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के स्लीपर कोच S-2 में खराबी मिलने के बाद रेलवे ने उसे आगे की यात्रा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोच को ट्रेन से अलग करने की कार्रवाई की गई। इस पूरी प्रक्रिया में एक घंटा से ज्यादा समय लगा और ट्रेन निर्धारित समय से देरी से रात 7:35 बजे सतना से रवाना हो सकी।

जांच के बाद कोच को किया अनुपयोगी घोषित जानकारी के अनुसार, महानगरी एक्सप्रेस के S-2 कोच में तकनीकी खराबी की सूचना रेलवे के आरएचओ प्वाइंट से मिली थी। इसके बाद कोचिंग एवं वैगन विभाग (CNW) के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और डिब्बे की तकनीकी जांच की। जांच में खामी मिलने पर अधिकारियों ने कोच को आगे चलाने के बजाय ट्रेन से हटाने का फैसला लिया।

रेलवे कर्मचारियों ने सुरक्षा और परिचालन संबंधी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए S-2 कोच को अलग कर दिया। इस कार्रवाई के चलते ट्रेन एक घंटा से ज्यादा समय तक सतना स्टेशन पर खड़ी रही। S-2 के यात्रियों को S-1 और S-3 में किया समायोजित कोच हटाए जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उसमें आरक्षण कराने वाले यात्रियों की व्यवस्था करना था। रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों को परेशान होने से बचाने के लिए उन्हें S-1 और S-3 कोच में उपलब्ध सीटों के अनुसार समायोजित कराया।