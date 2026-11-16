कटनी में 12 करोड़ की आभूषण चोरी का सरगना है झारखंड का अब्जुल, प्रयागराज में ट्रेन से उतरकर भागा था; चार टीमें तलाश में जुटीं

डिजिटल डेस्क, कटनी। प्रदेश में कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित किसना ज्वेलर्स के शो रूम में बुधवार की रात हुई 12 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी व हीरे के आभूषणों की चोरी के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार बदरुद्दीन खान से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक आभूषणों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह का सरगना झारखंड के साहिबगंज निवासी अब्जुल है। वह चोरी वाली रात ही ट्रेन से साथियों के साथ प्रयागराज पहुंचा था।

ऑटो से स्टेशन पहुंचे, दानापुर एक्सप्रेस से भागे पुलिस के अनुसार घटना में सात लोग शामिल रहे। आरोपितों ने घटना के बाद आटो पकड़ा और कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से दानापुर एक्सप्रेस में सवार होकर वह प्रयागराज पहुंचे। स्टेशन पर उतरने के बाद सभी अलग-अलग दिशा में भागे थे।