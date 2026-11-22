डिजिटल डेस्क, कटनी। बालाघाट के बाद अब कटनी में भी फोर्टिफाइड चावल के परिवहन में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया गया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कटनी जिले से इंदौर, हरदा और नीमच के लिए रवाना किया गया करीब चार करोड़ रुपये मूल्य का सरकारी चावल आज तक संबंधित जिलों तक नहीं पहुंचा है। मामले के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों की भूमिका और जांच की धीमी गति पर सवाल उठ रहे हैं।

32 ट्रकों में भेजा गया 10,973 क्विंटल चावल मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने कटनी से तीनों जिलों के लिए कुल 32 गाड़ियों से चावल भेजा था। इसमें इंदौर के लिए आठ गाड़ियों में 2,641 क्विंटल, हरदा के लिए 14 ट्रकों में 4,763 क्विंटल और नीमच के लिए 10 ट्रकों में 3,569 क्विंटल चावल रवाना किया गया था।

परिवहन फर्म और विभागीय निगरानी भी जांच के दायरे में प्रत्येक वाहन में 30 से 35 टन चावल लोड बताया जा रहा है और करीब चार हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से गायब चावल की कीमत लगभग चार करोड़ रुपये आंकी गई है। परिवहन का जिम्मा भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस को सौंपा गया था और तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेन्द्र तिवारी की निगरानी में गाड़ियां रवाना हुई थीं। बताया जा रहा है कि फर्म के तीन साझेदारों में चाकघाट व छतरपुर निवासी दो व्यक्तियों के साथ विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है।