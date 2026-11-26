डिजिटल डेस्क, कटनी। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने कटनी से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच हरदा, इंदौर और नीमच जिलों के लिए 32 ट्रक से 10 हजार 973 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल भेजा था, लेकिन तीनों जिलों ने यह नहीं मिलने की सूचना दी तो खलबली मच गई। हाल ही में इसके खुलासे के बाद लगभग चार करोड़ रुपये कीमत का सरकारी चावल गायब होने की आनन-फानन में जांच शुरू की गई।

वहीं, ट्रांसपोर्टर ने पावतियां पेश कर दावा किया कि उसने सभी जिलों को चावल भेजा है, लेकिन ये पावतियां तीनों जिलों के नान अधिकारियों ने सत्यापन में भर्जी बताई हैं। गुरुवार को पावतियों के फर्जी होने की बात सामने आई।

तीन जिलों को भेजा था चावल बताया गया कि इंदौर को आठ ट्रकों से 2641 क्विंटल, हरदा को 14 ट्रक से 4763 क्विंटल और नीमच को 10 ट्रकों से 3569 क्विंटल चावल भेजा गया था। कटनी के प्रभारी नान अधिकारी रविकांत ठाकुर ने बताया कि ट्रांसपोर्टर रीवा चाकघाट स्थित भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस के संचालक किशन केशरवानी ने मंगलवार को जो पावतियां पेश कर कहा था कि सारा चावल भेज दिया गया था, उन पावतियों को देखने के बाद इंदौर और हरदा के नान अधिकारियों ने फर्जी बताया है।