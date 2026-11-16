जबलपुर के रहवासी क्षेत्र में पहुंचा 4 फीट लंबा मगरमच्छ, बुलाने पर नहीं पहुंचे वनकर्मी तो ग्रामीणों ने खुद किया रेस्क्यू

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। खमरिया क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब घाना स्थित एक खेत में बने फिश टैंक के अंदर चार फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा मिला। यह मगरमच्छ पिछले दो दिनों से टैंक में मौजूद था और इस दौरान करीब 25 से 30 किलो मछलियां खा गया। शनिवार को टैंक में मछलियों की संख्या अचानक कम दिखाई देने और पानी में मरी हुई मछलियों के अवशेष मिलने पर मालिक को शक हुआ। जांच करने पर टैंक के भीतर मगरमच्छ नजर आया।

ग्रामीणों ने खुद संभाली जिम्मेदारी मगरमच्छ दिखाई देने के बाद फिश टैंक मालिक लखपत यादव ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। हालांकि, काफी देर तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकालने का फैसला किया।