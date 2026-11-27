अतुल शुक्ला, जबलपुर। वन्यजीवों का शिकार, तस्करी और उनके खिलाफ होने वाले अपराध वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे अपराधों की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना और वन्यजीवों की मौत या बीमारी के कारणों का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए जबलपुर में विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे।

यहां के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ देशभर के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों, विज्ञानियों और शोधार्थियों को वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेंसिक विज्ञान की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगा। देशभर के शोधार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण दरअसल, वन्यजीवों के शिकार और तस्करी से जुड़े मामलों में कई बार अपराध की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विश्लेषण, नमूनों की जांच और डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ की ओर से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों तथा पीएचडी शोधार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनने के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वेटरनरी साइंस ने देशभर के वेटरनरी से जुड़े शिक्षक, विज्ञानी और शोध विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। इन आवेदनों के बाद कुल 25 लोगों का चयन होगा। यह चयन विवि द्वारा गठित अनुभवियों की टीम करेगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण नौ से 12 दिसंबर के बीच वेटरनरी कॉलेज स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ में होगा।