डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारत में रह रहे तीन अफगानी संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गुरुवार को की गई कार्रवाई के बाद तीनों का विक्टोरिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पूछताछ के दौरान उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों संदिग्ध शहर की तंग बस्तियों में अलग-अलग नामों से रह रहे थे। आरोप है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर उन्होंने भारत में प्रवेश किया और यहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। ATS अब उनके भारत आने के रास्ते, ठहरने के ठिकानों और स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है।