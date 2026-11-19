डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर में नेशनल हाईवे-45 पर बुधवार-गुरुवार की रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शहपुरा से जबलपुर की ओर आ रहा मक्का से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खैरी बंधा क्षेत्र में राज फैमिली ढाबे में जा घुसा। ट्रक ने ढाबे के बाहर खड़े वाहनों को टक्कर मारने के बाद आग ताप रहे लोगों को कुचल दिया।

घटना भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुई। रात में ठंड से बचने के लिए ढाबे के बाहर कुछ लोग अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अचानक सड़क से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ा और वहां खड़े बोलेरो वाहन, कार व पिकअप को टक्कर मारते हुए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई।

तीन लोगों की मौके पर मौत, ढाबा संचालक गंभीर हादसे में ढाबा कर्मचारी धर्मेंद्र (35), शराब दुकान कर्मचारी बलराम (37) और मोनू (32) की मौके पर ही मौत हो गई। बलराम और मोनू भिंड-मुरैना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं, जबकि धर्मेंद्र खैरी का रहने वाला था।