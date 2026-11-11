रसगुल्ला बताकर युवक को खिला दिया सुअर मार बम, मुंह में फटने से मौत... डिंडौरी में खौफनाक वारदात

डिजिटल डेस्क, डिंडौरी। प्रदेश के डिंडौरी जिले में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां गांव के ही एक व्यक्ति ने 35 वर्षीय युवक को रसगुल्ला बताकर सुअर मार बम खाने के लिए दे दिया। युवक ने उसे मिठाई समझकर मुंह में डाल लिया, लेकिन चबाते ही उसमें विस्फोट हो गया। धमाके में युवक का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र के पड़रिया छांटा गांव की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या की श्रेणी में आने वाले अपराध सहित विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

आंगन में बातचीत के दौरान थमाया बम पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजेंद्र बरौतिया (35), पिता स्व. फुल्लू लाल बरौतिया के रूप में हुई है। मंगलवार शाम करीब सात बजे राजेंद्र परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर के आंगन में आग जलाकर बैठा था। रात करीब आठ बजे गांव का ही रामभगत बरौतिया वहां पहुंचा और उसके पास बैठकर बातचीत करने लगा।

इसी दौरान रामभगत ने कथित तौर पर सुअर मारने में इस्तेमाल होने वाला बम राजेंद्र को रसगुल्ला बताकर खाने के लिए दे दिया। राजेंद्र ने उसे मिठाई समझकर मुंह में डाल लिया। चबाते ही बम में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसका जबड़ा फट गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गया।