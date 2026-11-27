डिजिटल डेस्क, डिंडौरी। डिंडौरी जिले में धान खरीदी के हुए फर्जीवाड़े में शुक्रवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की टीम ने जांच शुरू कर दी है। 100 करोड़ से अधिक की सरकारी धान बिना मिलिंग किए महाराष्ट्र में बेचने के मामले में टीम ने गोरखपुर मंडी सहित दो राइस मिलों में छापामार कार्रवाई की है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच बता दें कि कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर हुई जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी किसानों के सहारे धान की खरीदी हुई और मिलर्स ने 13 साल के नाबालिग और मजदूरों के नाम पर हजारों क्विंटल धान खरीदी कागजों में दर्शाई है। सरकारी धान बिना मिलिंग के ही महाराष्ट्र की मुरमुरा फैक्ट्री में ऊंचे दामों पर बेच दी गई और जिले में घटिया चावल लाकर खपाया गया।