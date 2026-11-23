डिजिटल डेस्क, जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक प्रकरण में लंबित अपीलों की सुनवाई यथासंभव 30 दिनों में पूरी करने के निर्देश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आरोपों में कथित खामियों पर अलग से सुनवाई की मांग करने वाली तीन याचिकाएं निरस्त करते हुए यह आदेश दिया।

2010 की सजा के खिलाफ दायर हैं आपराधिक अपीलें याचिकाकर्ता भोपाल निवासी एसपी चौधरी सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में बताया गया कि दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जहरीली गैस के रिसाव के मामले में भोपाल की अदालत ने सात जून 2010 को उन्हें दोषसिद्ध कर सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध आपराधिक अपील दायर की गई। अपील लंबित रहने के दौरान 25 अप्रैल 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपों में कथित त्रुटियों का मुद्दा उठाया गया।

बचाव का अधिकार प्रभावित होने का दिया तर्क याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रत्येक आरोपित की विशिष्ट भूमिका और उसके विरुद्ध आरोप स्पष्ट नहीं किए गए। इससे बचाव के अधिकार प्रभावित हुए और न्याय की विफलता हुई। उनका कहना था कि इस आवेदन पर 36 दिनों तक सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में इसे अपील की अंतिम सुनवाई तक टालना अनावश्यक देरी का कारण बनेगा।