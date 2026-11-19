डिजिटल डेस्क, उमरिया। प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को मानपुर बफर क्षेत्र में करीब 8 से 10 वर्ष उम्र के एक बाघ का शव मिला। बाघ के सभी अंग, नाखून और दांत सुरक्षित पाए गए हैं। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण सामने आएगा।

वन विभाग के कर्मचारियों को बुधवार को नियमित पैदल गश्ती के दौरान बाघ का शव दिखाई दिया। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शहडोल से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। मेटल डिटेक्टर की मदद से घटनास्थल और आसपास के जंगल में सघन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु नहीं मिली।

सभी अंग सुरक्षित गुरुवार को पशु चिकित्सक डॉ. अभय सेंगर और डॉ. विपिन चंद्र आदर्श ने बाघ का पोस्टमार्टम किया। जांच के दौरान उसके शरीर के सभी अंग, नाखून और दांत सुरक्षित मिले। मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण आवश्यक नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

वन विभाग ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि बाघ की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, बीमारी के कारण या किसी अन्य वजह से।