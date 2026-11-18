डिजिटल डेस्क, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम कठार में मंगलवार शाम तेंदुए के हमले से अफरा-तफरी मच गई। रहवासी इलाके में पहुंचे तेंदुए ने एक घर में घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना में सात लोग घायल हुए हैं। इनमें बैगा समाज के पांच लोगों के अलावा पटेल और केवट समुदाय के व्यक्ति शामिल हैं। घायलों में छह-सात साल की एक बच्ची भी है, जिसके चेहरे पर तेंदुए ने गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है।

एक के बाद एक लोगों को बनाया निशाना जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव के रहवासी क्षेत्र में पहुंच गया। इसके बाद वह एक घर में घुसा और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले में दीपमणि पटेल, क्रांति बैगा, हीरामणि बैगा, राखी बैगा, पुरुषोत्तम बैगा, सत्यराम बैगा और विकास केवट घायल हुए हैं।

घायलों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। तेंदुए के हमले में उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि, सभी घायलों की मौजूदा स्थिति और उन्हें उपचार के लिए किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

घटना के अगले दिन मिली जानकारी मंगलवार शाम हुई इस घटना की जानकारी बुधवार रात सामने आई। भाजपा जिला महामंत्री हरीश विश्वकर्मा ने मामले को सार्वजनिक किया। सरपंच परिवार के बृज बिहारी पटेल ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तेंदुए के हमले में सात ग्रामीण घायल हुए हैं।