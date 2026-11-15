कूनो के चीते जहां जाएंगे, वहां पहुंचेगी सुरक्षा टीम; वन विभाग के साथ पुलिस भी संभालेगी मोर्चा

दीपक दंडौतिया, श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से बसाए गए चीते यहां से निकलकर जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे, वहां उनकी निगरानी और सुरक्षा का पूरा तंत्र भी उनके साथ पहुंचेगा। चीता संरक्षण के लिए अभी वन विभाग तक सीमित जिम्मेदारी को विस्तार देते हुए मध्य प्रदेश में ग्राउंड टास्क फोर्स (जीटीएफ) सिस्टम लागू किया जा रहा है।

इसके तहत वन विभाग के साथ पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की टीमें मिलकर चीतों की निगरानी, सुरक्षा और ग्रामीणों में जागरूकता का काम करेंगी। पुलिस जंगल के आसपास के इलाके में अवैध हथियारों पर कार्रवाई करेगी। चीते के शिकार की घटना के बाद बदली रणनीति बता दें कि पिछले दिनों एक चीता का शिकार होने के बाद उनकी सुरक्षा और निगरानी हो लेकर नए सिरे से व्यवस्था बनाई जा रही है। अब चीते जिस क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां टीमें स्थायी रूप से निवास कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगी और ग्रामीणों को चीते के व्यवहार, उसकी प्रकृति से जुड़ी जानकारी देंगी।