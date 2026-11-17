डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। प्रदेश के अनूपपुर जिले में मंगलवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। कोतमा थाना क्षेत्र के खोड़री गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन वर्षीय मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसा दोपहर करीब एक बजे ग्राम पंचायत भवन के सामने झींक बिजुरी मुख्य मार्ग पर हुआ। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां मृतकों के शव भी पहुंचाए गए।

दो बाइकों पर सवार थे सात लोग पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त एक बाइक पर चार और दूसरी पर तीन लोग सवार थे। इनमें एक बाइक पर महिला, पुरुष और दो बच्चे बैठे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। दोनों वाहनों पर कुल सात लोगों के सवार होने के कारण टक्कर का असर काफी गंभीर रहा।

तीन साल के मासूम और 30 वर्षीय युवक की मौत हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ऋषि (3) और खुमान सिंह (30), निवासी ग्राम छतई, थाना कोतमा के रूप में हुई है। वहीं, तीसरे मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। उसकी उम्र और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना से छतई गांव में शोक का माहौल है।