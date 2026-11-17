डिजिटल डेस्क, रतलाम। दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में वालारुंडी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग और क्रैश बैरियर तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार 60 वर्षीय साबिर पुत्र हसन अली की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। कार (एमएच 34 एटी 8414) में मुंबई के मीरा रोड निवासी एक परिवार सवार था, जो मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। साबिर सोमवार शाम करीब चार बजे अपनी 55 वर्षीय पत्नी नसीम, 30 वर्षीय बड़े बेटे सैफ और 25 वर्षीय छोटे बेटे जैद के साथ मुंबई से कानपुर के लिए निकले थे।

रेलिंग और क्रैश बैरियर तोड़ते हुए ब्रिज से नीचे गिरी कार परिवार वालारुंडी के पास पहुंचा ही था कि अचानक कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क किनारे लगी रेलिंग और क्रैश बैरियर से टकराने के बाद पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त कार बड़े बेटे सैफ चला रहे थे, जबकि पिता साबिर उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे। छोटे बेटे जैद, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ने बताया कि उन्हें हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।