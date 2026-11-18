गणेश रजक, अनूपपुर। मध्य प्रदेश की जीवनरेखा कही जाने वाली पुण्य सलिला नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक की पहचान अब एक ऐसे अनूठे आध्यात्मिक स्थापत्य से भी जुड़ गई है, जहां श्री यंत्र का त्रिआयामी स्वरूप साकार हुआ है। यहां निर्मित श्री यंत्र महामेरू शक्तिपीठ यानी श्री यंत्र मंदिर सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इसका पूरा परिसर विशाल महामेरू पर्वत और खिले हुए कमल के फूल की आकृति जैसा दिखाई देता है।

1991 में शुरू हुआ था निर्माण मंदिर निर्माण वर्ष 1991 में भारतीय प्राच्य योग शोध संस्थान ने शुरू कराया था, जो अक्टूबर 2026 के अंत में पूरा हुआ। करीब 35 वर्षों की निर्माण यात्रा में गुरु पुष्य नक्षत्र को विशेष महत्व दिया गया। मान्यता के अनुसार इस शुभ नक्षत्र में ही निर्माण कार्य किया जाता रहा, जो वर्ष में सीमित दिनों के लिए आता है। इसलिए निर्माण की गति सामान्य मंदिरों की तरह निरंतर नहीं रही।

श्री यंत्र की जटिल ज्यामितीय संरचना को मंदिर के स्वरूप में उतारना भी बड़ी चुनौती थी। श्री यंत्र की संपूर्ण संरचना को थ्री-डी स्वरूप में प्रस्तुत करता यह शक्तिपीठ प्राचीन श्रीविद्या उपासना, तंत्र साधना और भारतीय स्थापत्य परंपरा का विशिष्ट संगम है।