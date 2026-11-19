डिजिटल डेस्क, बालाघाट। महाराष्ट्र के गोंदिया में एयर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पति के दूसरी महिला से प्रेम संबंधों से नाराज पत्नी ने ही वर्षा की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने कथित तौर पर 13 लाख रुपये की सुपारी दी। हत्यारों ने जीपीएस के जरिए कार की लोकेशन ट्रैक की और मौका मिलते ही वर्षा पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

मृतका वर्षा तुरकर (35) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के नवेगांव (ख) की निवासी थी। 14 नवंबर को गोंदिया के बोंडरानी गांव के जंगल में शिव मंदिर के पास उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच के बाद गोंदिया पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें नितेश अग्रवाल की पत्नी मोना अग्रवाल (41), इमरान शेख (26), शाहरुख पठान (33) और कुणाल कुंभलकर (31) शामिल हैं। वहीं, नलन उर्फ नायलान शेख (24) और कृष्णा राऊत (19) की तलाश की जा रही है।

पति के प्रेम संबंध से नाराज थी पत्नी, पड़ोसी संग रची साजिश गोंदिया पुलिस के अनुसार, नितेश अग्रवाल और वर्षा के बीच प्रेम संबंध थे। इस बात को लेकर नितेश की पत्नी मोना नाराज रहती थी। उसने वर्षा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसमें अपने पड़ोसी कुणाल कुंभलकर को शामिल किया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि कुणाल ने हत्या की सुपारी देने के लिए शाहरुख पठान से संपर्क किया। कथित तौर पर 13 लाख रुपये में हत्या का सौदा तय हुआ। इसके बाद शाहरुख ने अपने परिचित इमरान शेख, नलन शेख और कृष्णा राऊत को वारदात की जिम्मेदारी सौंपी।

पत्नी के नाम पर कार, GPS से मिलती रही लोकेशन इस हत्याकांड में कार की लोकेशन ट्रैक करने का तरीका भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, नितेश जिस कार से सफर कर रहा था, वह उसकी पत्नी मोना के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार में लगे जीपीएस से जुड़े मोबाइल एप की मदद से आरोपितों को उसकी लोकेशन मिल रही थी।

इसी तकनीक के जरिए हमलावर नितेश की कार का पीछा कर रहे थे। बालाघाट की ओर जाते समय बोंडरानी गांव के जंगल में शिव मंदिर के पास उन्हें वारदात का मौका मिल गया। यहां वर्षा पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।

250 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गोंदिया पुलिस ने व्यापक स्तर पर जांच की। एसपी गौरव भामरे के निर्देशन में गठित टीम ने घटनास्थल से लेकर तिरोड़ा, खैरलांजी, वारासिवनी और बालाघाट होते हुए गोंदिया तक 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

फुटेज में तीन संदिग्ध बाइक सवार नितेश की कार का पीछा करते दिखाई दिए। पुलिस ने इसी सुराग को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाई और कथित सुपारी किलिंग की साजिश का खुलासा किया। कार्रवाई एएसपी अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में अपराध शाखा निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुड़े की टीम ने की। जांच में बालाघाट पुलिस का भी सहयोग मिला।