उज्जैन में स्कूल प्राचार्य की शर्मनाक हरकत! छात्रों को मुर्गा बनाकर मारी लात, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन स्थित भारत कॉमर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य केबी गुप्ता का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। इसमें वे छात्रों को मुर्गा बनवाकर पैर से मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। प्रबंधन ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

वीडियो वायरल होने के बाद जागा शिक्षा विभाग मामले की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से भी प्राचार्य को नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने की तैयारी की बात कही जा रही है। वहीं, विद्यार्थियों के अभिभावक भी इस घटना को लेकर नाराज हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अभिभावक प्राचार्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं।