महाकाल मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में BJP विधायक गोलू शुक्ला के बेटे ने बनाई रील, सुरक्षा एजेंसी पर पांच लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने का मामला समाने आया है। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही कोर कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना पुरानी बताई जा रही है।

आवभगत में लगे रहे कर्मचारी रुद्राक्ष ने महाकाल दर्शन करने आने पर मंदिर के बाहर से चांदी द्वार तक रील बनाई। इस दौरान कर्मचारी रुद्राक्ष को प्रोटोकॉल से दर्शन कराने तथा उसकी आवभगत में लगे रहे। किसी ने भी उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने से नहीं रोका। इंटरनेट मीडिया पर दर्शन की रील बहुप्रसारित होने के बाद घटना की जानकारी मिली। मामला मीडिया की सुर्खी बनने के बाद अफसर जागे और सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना लगा दिया।

भक्तों के मोबाइल जमा, वीआईपी ले जा रहे महाकाल मंदिर में सामान्य व वीआईपी भक्तों के लिए अलग नियम है। अगर कोई भक्त 250 रुपये का शीघ्र दर्शन टिकट खरीदकर भगवान महाकाल के दर्शन करने की इच्छा रखता है, तो उसे व्यवस्था के नाम पर अपना मोबाइल लाकर में जमा कराना होता है, जबकि वीआईपी रसूख के साथ अपना मोबाइल साथ ले जाते हैं।

कुछ रसूखदार फोटोग्राफी भी करते हैं, उन्हें सामान्य सुरक्षाकर्मी रोक नहीं पाते हैं। अगर गार्ड रोकते हैं, तो उनपर अभद्रता का आरोप लगाकर दंडित किया जाता है। बीते दिनों कुछ साधु-संतों ने गार्डों पर चेकिंग करने का आरोप लगाते हुए इसे अभद्रता करार दिया था।