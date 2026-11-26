डिजिटल डेस्क, उज्जैन। जिले में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। रूई और गढ़ा के बीच हुए इस हादसे में कार सवार छह लोग घायल हो गए। घायलों में तीन महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है। सभी को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया है।

सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी कार प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 11:15 बजे हुआ। नागदा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार की उज्जैन की तरफ जा रहे परचूनी सामान से भरे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा फंसी।