डिजिटल डेस्क, इंदौर। शादी की खुशियों के बीच हुई हर्ष फायरिंग ने समारोह में अफरा-तफरी मचा दी। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात भाजपा पार्षद एवं एमआईसी सदस्य प्रिया दांगी के परिवार में आयोजित विवाह समारोह के दौरान गोली चल गई। गोली बारात में ढोल बजा रहे युवक मुकुल को लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

नाच-गाना चल रहा था, तभी चली गोली जानकारी के अनुसार, विवाह समारोह भाजपा पार्षद प्रिया दांगी के चाचा के बेटे गोपाल का था। बुधवार रात बारात निकाली जा रही थी। रिश्तेदार और परिवार के लोग ढोल की थाप पर नाच रहे थे, वहीं आतिशबाजी भी की जा रही थी।

इसी दौरान किसी ने हवाई फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली ढोल बजा रहे मुकुल को जा लगी। गोली लगते ही युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुई इस घटना से बारात में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया।