कपिल नीले, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा में 'शिकार टूरिज्म' का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वन्य जीवों का शिकार करने के लिए लोग लाख रुपये तक देकर जंगल में जा रहे थे। एक गिरोह उनका यह शौक पूरा करने में मदद कर रहा था। खंडवा जिले के सांभर शिकार प्रकरण की कई महीनों की जांच में ऐसे गिरोह का राजफाश हुआ है। इसके सदस्य शिकार करवाने के बदले एक लाख रुपये तक वसूलते थे। बंदूक का इंतजाम और शिकार की तारीख भी सदस्य ही तय करते थे।

8 मई को सांभर का शिकार, चार माह बाद जांच शुरू खंडवा जिले के पुनासा स्थित नर्मदानगर वनक्षेत्र में इस वर्ष आठ मई को सांभर का शिकार हुआ था। मामले में दो आरोपितों अशफाक अहमद और सलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। करीब 35 किलो सांभर का मांस और हथियार भी जब्त किए गए थे। चार महीने बाद सितंबर में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इंदौर ने जांच शुरू की।

एसटीएसएफ ने 19 नवंबर को इंदौर से जूतों का कारोबार करने वाले खुजेमा बूटवाला और आईटी कंपनी संचालित करने वाले मुस्तफा नदीम को गिरफ्तार किया। एक एसयूवी भी जब्त की गई। पता चला कि अशफाक और खुजेमा एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। खुजेमा ने ही अशफाक का परिचय मुस्तफा नदीम से करवाया था।

दो न्यायिक हिरासत में, तीन को मिली जमानत शिकार के दिन खुजेमा मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन वह अशफाक और मुस्तफा नदीम के लगातार संपर्क में था। एसटीएसएफ ने कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) के आधार पर उसे आरोपित बनाया। खुजेमा और मुस्तफा नदीम न्यायिक हिरासत में जेल में है। बाकी तीन को जमानत मिल गई है।

जंगल से परिचित आरोपित शिकार के शौकीन लोगों को वन्यजीवों की उपस्थिति वाली जगह पर ले जाते और शिकार किया जाता। आठ मई के शिकार में सिक्युरिटी गार्ड सैयद असीम अली की बंदूक इस्तेमाल की गई। वह 10 हजार रुपये लेकर बंदूक किराये पर देता था। शिकार में मारे गए वन्यप्राणी का मांस भी लेता था।