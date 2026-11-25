डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के कालानी नगर में पिता और बहन की हत्या कर फरार हुए हर्ष यादव को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दोहरे हत्याकांड के बाद से आरोपी करीब एक सप्ताह तक पुलिस को चकमा देता रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने सिख युवक का वेश धारण कर लिया था और पगड़ी बांधकर घूम रहा था।

एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में हर्ष पर अपने पिता राजू यादव और बहन हर्षिता की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसकी तलाश में परेशानी हो रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर दिल्ली में दबिश दी और उसे पकड़ लिया।

पहले पिता की हत्या, फिर बहन को भी मार डाला जांच के अनुसार, हर्ष ने कथित तौर पर पहले अपने पिता राजू यादव की हत्या की और शव को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद उसने अपनी बहन हर्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। कालानी नगर में पिता-पुत्री की हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस को हर्ष पर दोनों वारदातों को अंजाम देने का संदेह था।