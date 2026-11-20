डिजिटल डेस्क, उज्जैन। प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की लड़ाई शुक्रवार को एक परिवार की खुशियां छीन ले गई। देवउठनी एकादशी पर दोपहर में उज्जैन जिले के नागझिरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में पाड़ों की लड़ाई के दौरान एक पाड़ा बेकाबू होकर दर्शकों की भीड़ में घुस गया और सात साल के बच्चे युवराज दायमा को कुचलते हुए सीने पर चढ़ गया। गंभीर चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चेक करने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आयोजन स्थल पर सुबह से ही पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया था। 12 जोड़ पाडों की लडाई करवाई जानी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सातवीं जोड़ लड़ाई में शुभम और सागर नामक व्यक्तियों के पाड़े शामिल थे। लड़ाई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे।

लड़ाई के दौरान भीड़ में घुसा पाड़ा इसी दौरान लड़ रहे पाड़ों में से एक बेकाबू होकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी चपेट में आकर युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। युवराज कक्षा पहली का छात्र था।

पिता ने की बचाने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे उसके पिता आकाश वाहन चालक हैं। बताया गया कि पिता-पुत्र आयोजन स्थल पर कुछ दूरी पर बैठे थे। हादसा होते ही आकाश ने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवराज को मृत घोषित कर दिया।