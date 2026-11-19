डिजिटल डेस्क, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गंधवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़िया धावड़ियापुरा में रोटी मांगने की बात पर हुए विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। आरोपित कालू ने लकड़ी के टुकड़े से पिता गुलाब (45) के सिर और मुंह पर चार से पांच बार वार किए। गंभीर चोटों के कारण गुलाब की मौत हो गई। पति को बचाने पहुंची मां धनीबाई पर भी आरोपित ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं।

पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार शाम की है। गुलाब ने अपने बेटे कालू से खाने के लिए रोटी मांगी थी। इसी मामूली बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कालू गाली-गलौज करने लगा और पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा। गुस्से में आकर उसने लकड़ी के टुकड़े से गुलाब पर हमला कर दिया।