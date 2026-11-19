डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन में तकिया मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मस्जिद ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सात नवंबर, 2025 के अपने आदेश को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग सुविधा के विस्तार के लिए जनवरी 2025 में मस्जिद को गिराया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि सात नवंबर, 2025 के फैसले में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी स्वीकार नहीं की।