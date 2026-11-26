डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर मंदिर में वीडियो बनाने और प्रवेश को लेकर विवादों में आ गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह के भीतर नजर आ रहे हैं। वीडियो में रुद्राक्ष भगवान गणेश को आचमन कराते दिखाई दे रहे हैं। गर्भगृह में पुजारी भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें रोकते हुए कोई नजर नहीं आ रहा।

खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ऐसे में वायरल वीडियो में रुद्राक्ष की मौजूदगी ने मंदिर के नियमों और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी वे उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने को लेकर विवादों में रह चुके हैं।

गर्भगृह में प्रवेश के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति मिलने के बाद भी श्रद्धालुओं को भगवान की प्रतिमा स्पर्श करने की इजाजत नहीं होती। कोरोना काल से ही आम भक्तों के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लागू है।

वायरल वीडियो बुधवार रात का बताया जा रहा है। हालांकि, मंदिर प्रबंधन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वीडियो की प्रामाणिकता की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में गर्भगृह में प्रवेश किन परिस्थितियों में हुआ और संबंधित व्यक्ति को अनुमति मिली थी या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।