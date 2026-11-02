इंदौर में RSS की तीन दिवसीय बैठक शुरू: पंच परिवर्तन को जमीनी धरातल पर लाने पर जोर, विस्तारित शाखाओं को नियमित बनाएंगे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार को इंदौर स्थित डेली कॉलेज के संत रविदास महाराज सभागार में प्रारंभ हुई। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत एवं सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके बैठक का शुभारंभ किया।

पहले दिन छह सत्रों में रात आठ बजे तक चली बैठक में शताब्दी वर्ष के दौरान हुए कार्यों की समीक्षा की गई। विभिन्न प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह और प्रचारकों की टोलियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तीन दिवसीय यह बैठक चार नवंबर की शाम तक चलेगी।

पंच परिवर्तन को समाज के बीच पहुंचाने पर जोर बैठक में विशेष रूप से पंच परिवर्तन- सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, 'स्व' का बोध (स्वदेशी जीवनशैली) एवं नागरिक कर्तव्य के भाव को समाज के बीच जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष के दौरान स्वयंसेवकों की ओर से किए गए शाखा विस्तार की समीक्षा कर उनके नियमित संचालन, प्रभावी क्रियान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर विचार किया गया। शाखाओं को अधिक प्रभावी एवं नियमित बनाने के साथ ही अधिकाधिक स्थानों पर नई शाखा प्रारंभ करने का प्रयास भी किए जाएंगे।

देशभर में एक लाख से अधिक दैनिक शाखाएं संचालित बताया गया कि एक लाख एक हजार 151 दैनिक शाखाएं संचालित की जा रहीं हैं। 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं शताब्दी वर्ष में प्रारंभ हुई हैं। शताब्दी वर्ष में एक लाख 10 हजार 849 स्थानों तक संघ के कार्य पहुंचे हैं। 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए।