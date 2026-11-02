इंदौर में दिलजीत दोसांझ के शो को बम से उड़ाने की धमकी, महापौर कार्यालय और अमिताभ का बंगला भी निशाने पर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रसिद्ध पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले शो को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आतंकी संगठन के नाम से आए एक धमकी भरे ई-मेल में शो के दौरान विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से धमाके करने की चेतावनी दी गई है। धमकी भरा ई-मेल इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय समेत कई अन्य लोगों को भेजा गया है।

ई-मेल में इंदौर महापौर कार्यालय के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले ‘जलसा’ को भी उड़ाने की बात कही गई है। ई-मेल ‘खालिस्तानी नेशनल आर्मी’ के नाम से भेजा गया है। ई-मेल भेजने वालों में खुद को इंजीनियर गुरानाख सिंह, रुखन शाहवाला, डॉ. गुरनिरवेर सिंह और बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) के प्रो. गुरकाल सिंह पीएचडी बताने वालों के नाम लिखे हैं।

इंदौर के तीन स्कूलों को भी मिले धमकी भरे मेल बता दें कि दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने म्यूजिक टूर पर हैं। दिल्ली में उनका शो हो चुका है और 15 नवंबर को इंदौर के सी-21 मैदान में उनका कार्यक्रम तय है। इससे पहले भी इस शो को लेकर धमकी मिलने की बात सामने आ चुकी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, इंदौर के तीन स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले हैं।

इनमें चेतावनी दी गई है कि 15 नवंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में अपने बच्चों को न भेजें, क्योंकि वहां बम धमाके किए जाएंगे। एहतियात के तौर पर राजेश दंडोतिया ने स्कूलों के नाम बताने से इनकार किया है। उनके अनुसार ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है। ये मेल सोमवार सुबह मिले हैं।