डिजिटल डेस्क, रतलाम। प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी ही 23 वर्षीय बेटी को जीते-जी मृत मान लिया। घर में उसकी तस्वीर रखी, उस पर फूलों की माला चढ़ाई और पंडित को बुलाकर हिंदू रीति-रिवाज से पूजा-पाठ कराया। इसके बाद रिश्तेदारों और समाज के लोगों को बुलाकर मृत्यु भोज भी दिया गया। परिवार का कहना है कि बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। इसी पीड़ा में उन्होंने उससे अपने संबंध खत्म करने का फैसला किया। उनकी बेटी अब उनके लिए मर चुकी है।

मामला जावरा के कुम्हारीपुरा का है। यहां रहने वाले परिवार की सबसे छोटी बेटी की शादी 3 दिसंबर को तय हुई थी। घर में विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदारों और परिचितों को निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे। शादी से पहले घर में भागवत कथा का आयोजन भी कराया गया था। इसी बीच परिवार को पता चला कि बेटी ने रिंगनोद निवासी अपने प्रेमी के साथ उज्जैन जाकर विवाह कर लिया है।

होने वाले ससुराल में फोन कर बताई दूसरी शादी की बात परिवार के मुताबिक, युवती ने खुद अपने होने वाले ससुराल में फोन कर दूसरी जगह शादी करने की जानकारी दी। इसके बाद यह बात उसके मायके तक पहुंची। परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद युवती थाने में पेश हुई।

हालांकि, बेटी के इस फैसले से परिवार इतना आहत हुआ कि सोमवार सुबह घर पर ही उसका शोक कार्यक्रम आयोजित कर दिया। तस्वीर पर माला चढ़ाई गई, धार्मिक अनुष्ठान किए गए और रिश्तेदारों व समाजजनों के लिए भोज रखा गया।