डिजिटल डेस्क, रतलाम। बाजना में जब्त मांस की मथुरा स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद रविवार को रतलाम में प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। सुबह नौ बजे पुलिस, राजस्व, पशु विभाग और नगर निगम की टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ 12 मांस विक्रय स्थलों पर दबिश दी। जांच के दौरान सात स्थानों पर अवैध बूचड़खाने संचालित होते मिले। यहां घरों में रखे डीप फ्रीजर में बड़ी मात्रा में मांस मिला। पशु विभाग के चिकित्सकों की टीम ने मांस के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं।

एक साथ 12 ठिकानों पर दबिश कार्रवाई में सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, तहसीलदार आशीष उपाध्याय सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के चारों थानों के अधिकारी भी टीम में शामिल थे। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के काजीपुरा, मोचीपुरा, शेरानीपुरा और कसाई मंडी तथा माणकचौक थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा, मांडली चौराहा और ओझाखाली में एक साथ दबिश दी गई। इस दौरान घरों के अंदर और छतों पर तलाशी भी ली गई।

नौ लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में केस सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि नगर निगम की ओर से अवैध बूचड़खानों के संचालन की शिकायतें मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई। सात स्थानों पर अवैध बूचड़खाने मिले हैं। नौ लोगों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें माणकचौक थाना क्षेत्र के मेहबूब कुरैशी, इशाक कुरैशी, जर्रार कुरैशी, इकबाल कुरैशी और जाकिर कुरैशी तथा स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में अफजल, जफर, नाहरू और बदरू कुरैशी शामिल है।