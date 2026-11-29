डिजिटल डेस्क, इंदौर। नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध में आरोपित होने पर भी किसी नाबालिग को केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत सामान्य नियम है, जबकि इन्कार अपवाद। इस टिप्पणी के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 17 वर्ष पांच माह के किशोर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के कठोर प्रावधान भी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के विशेष प्रविधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड और सेशन कोर्ट के जमानत निरस्त करने के आदेश रद करते हुए किशोर को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार की शर्त पर मां की सुपुर्दगी में रिहा करने का निर्देश दिया।