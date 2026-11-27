डिजिटल डेस्क, रतलाम। भरण-पोषण के एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी को निष्क्रिय जीवन नहीं जीना चाहिए। पति से मिलने वाले गुजारा भत्ते के साथ वह अपनी आजीविका के लिए स्वयं भी कमाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि, पत्नी को पति की आर्थिक हैसियत के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है और भरण-पोषण पाने के लिए उसका पूरी तरह निराश्रित होना जरूरी नहीं है।

जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने इंदौर फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित 25 हजार रुपये प्रतिमाह के भरण-पोषण को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली पति और पत्नी, दोनों की याचिकाएं खारिज कर दीं। पत्नी ने मांगा था 50 हजार रुपये भत्ता दंपती का विवाह 21 नवंबर 1998 को रतलाम में सिख रीति-रिवाज से हुआ था। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं, जो दोनों बालिग हैं। पत्नी ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2021 में उसे घर से निकाल दिया गया था। परिजनों की समझाइश के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे, लेकिन 15 अक्टूबर 2022 को हुए विवाद के बाद उसे दोबारा घर छोड़ना पड़ा।

करीब एक साल तक भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं होने पर पत्नी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर 50 हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 5 जून 2026 को सुनवाई के बाद 25 हजार रुपये महीने का भत्ता तय किया।

पति ने बताई अलग रहने की वजह फैमिली कोर्ट के आदेश को पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसका पति पेट्रोल पंप का मालिक है और आय के अन्य स्रोत भी हैं। इसके बावजूद उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का उचित आकलन नहीं किया गया।

वहीं, पति ने दलील दी कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के उससे अलग रह रही है। उसका कहना था कि पत्नी शिक्षित है और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे साबित हो कि वह कमाने में असमर्थ है। पति ने परिवार के साथ पेट्रोल पंप संचालित करने और करीब 70 हजार रुपये प्रतिमाह आय होने की बात स्वीकार की थी।