राहुल गांधी ने निभाया वादा, बड़वानी की प्रियंका का दिल्ली में कराया आंखों का ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, इंदौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान बड़वानी की छात्रा प्रियंका सेंगर से किया वादा पूरा कर दिया है। आंखों की बीमारी से जूझ रही प्रियंका का दिल्ली के अस्पताल में ऑपरेशन कराया गया। इलाज के बाद उसकी आंखों की रोशनी में पहले से सुधार हुआ है। ऑपरेशन के बाद कांग्रेस की ओर से उसे फ्लाइट से इंदौर वापस भेजा गया।

दरअसल, 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में प्रियंका भी मंच पर मौजूद विद्यार्थियों में शामिल थी। इस दौरान राहुल गांधी की नजर उसकी खराब आंख पर पड़ी तो उन्होंने उससे परेशानी के बारे में पूछा। प्रियंका ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका इलाज अधूरा रह गया है। इस पर राहुल गांधी ने मंच से ही दिल्ली में उसका इलाज कराने का आश्वासन दिया था।

तीन साल की उम्र में आंख में चला गया था चूना प्रियंका ने बताया था कि जब वह महज तीन साल की थी, तब उसकी आंख में चूना चला गया था। इसके कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। उसका एक ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन दूसरे ऑपरेशन के लिए परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे।