सहमति से तलाक में छह माह का इंतजार जरूरी नहीं... टूटे दांपत्य रिश्ते पर MP हाई कोर्ट का अहम निर्णय

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद (तलाक) के हर मामले में छह माह की प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) पूरा करना अनिवार्य नहीं है। यदि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनमें सुलह की संभावना खत्म हो गई है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट प्रतीक्षा अवधि समाप्त करने पर विचार कर सकती है।

इसके साथ ही इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने कुटुंब न्यायालय को निर्देश दिए कि वह निर्धारित कूलिंग पीरियड से खत्म करने की मांग वाले पति के आवेदन पर 15 दिन में नए सिरे से निर्णय ले। अप्रैल 2025 से अलग रह रहे हैं पति-पत्नी प्रकरण में आपसी विवाद के चलते पति-पत्नी अप्रैल 2025 से अलग-अलग रह रहे हैं। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए कुटुंब न्यायालय में आवेदन दिया था।